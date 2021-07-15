Аксенов назвал суммы и срок выплаты компенсаций за утонувшие авто

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Выплаты компенсаций за утрату автомобиля в результате стихийного бедствия в Крыму могут начаться на следующей неделе.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов во время совещания по проблемным вопросам ЖКХ.

«Средства на возмещение ущерба от потери автотранспорта должны быть доведены до Крыма в начале следующей недели – в понедельник или вторник», - сказал Аксенов. Он уточнил, что было принято решение компенсировать 40% стоимости автомобилей, если она превышала триста тысяч рублей, до 300 тысяч – в полном объеме.

Ранее сообщалjcm, что по подсчетам властей, в Керчи от наводнения пострадало более 700, а в Ялте около 100 автомобилей.

17 и 18 июня в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.

26 июня на Ялту вновь обрушились сильные ливни, однако их последствия были не столь серьезными, как за неделю до этого. На ликвидацию последствий наводнений в городах в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Ущерб от подтоплений власти региона оценили в 12,5 миллиарда рублей.

В начале июля ливни переместились в Бахчисарайский район, где 4 июля из-за сильных дождей вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка. Затопленными оказались несколько населенных пунктов, более 160 человек пришлось эвакуировать. Подтопило больше 120 домов, некоторые строения стихия разрушила почти до основания. Одна женщина погибла.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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