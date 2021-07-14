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Курорт

Власти неожиданно решили, что туристы стали выбирать для отдыха села Крыма

10:33 среда, 14 июля 2021
Власти неожиданно решили, что туристы стали выбирать для отдыха села Крыма

фото © Новости Крыма

В Крыму получает развитие агротуризм, все большее число гостей полуострова проводят отпуск в селах и деревнях полуострова.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Мы делали аналитику и получили ее подтверждение еще весной – достаточно большое число людей договариваются о съеме жилья в сельской местности. В первую очередь, это связано с ценой на проживание», - констатировал гость эфира.

Кроме того, по его словам, туристов привлекает возможность приобрести натуральные домашние продукты питания. 

«Ну, и с учетом трассы Таврида, 30-40 минут до любой точки Крыма», - напомнил глава профильного комитета.

Ранее сообщалось, что большинство туристов приезжают на полуостров на автотранспорте через Крымский мост – таких 60%. Еще 32% отдыхающих выбирают авиасообщение, и только 8% гостей полуострова едут на отдых по железной дороге.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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