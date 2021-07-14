Власть
В Симферополе водитель троллейбуса бросил инвалида-колясочника на остановке
Поздним вечером водитель симферопольского троллейбуса отказался помочь инвалиду-колясочнику подняться в транспорт.
В итоге колясочник остался на остановке один, рассказали в пресс-службе Прокуратуры РК.
«Данное нарушение прав инвалидов было подтверждено видеозаписями с транспортного средства, а также пояснением самого водителя. С учетом выявленных нарушений законодательства прокурор внес представление в адрес руководителя ГУП РК «Крымтроллейбус», которое находится на рассмотрении», — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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