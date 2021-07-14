Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +23
море +25

Власть

В Симферополе водитель троллейбуса бросил инвалида-колясочника на остановке

Поздним вечером водитель симферопольского троллейбуса отказался помочь инвалиду-колясочнику подняться в транспорт.

В итоге колясочник остался на остановке один, рассказали в пресс-службе Прокуратуры РК.

«Данное нарушение прав инвалидов было подтверждено видеозаписями с транспортного средства, а также пояснением самого водителя. С учетом выявленных нарушений законодательства прокурор внес представление в адрес руководителя ГУП РК «Крымтроллейбус», которое находится на рассмотрении», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристы стали чаще ездить в Крым поездами. Объемы перевозок пассажиров поездами «Таврия» в Крым и обратно выросли за первое полугодие 2021 года в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На Крымском мосту ограничат движение. Движение по Крымскому мосту будет временно ограничено с 20 по 22 июля, сообщили в министерстве транспорта РФ.

Расширение не помогло: трасса на Евпаторию снова встала в пробках. Расширенный после реконструкции до четырех полос участок дороги Симферополь – Евпатория в городе Саки, который открыли для транспорта, пока не решил проблему с пробками.

Севастопольцев предупреждают о сбоях в автобусном сообщении. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупреждает севастопольцев и гостей города о возможных сбоях на автобусных маршрутах.

Происшествия
Севастополь снабжал наркотиками всю Россию

Севастополь снабжал наркотиками всю Россию

В Севастополе местные оперативники и федералы совместными усилиями накрыли группу наркосбытчиков, поставлявших крупными партиями наркотики в разные регионы страны, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Общество
Грозит ли Крыму «кубанская» жара

Грозит ли Крыму «кубанская» жара

В ближайшие дни в Крыму будет сухо и жарко, температура воздуха будет постепенно повышаться, однако столбики термометров пока не достигнут высоких показателей Краснодарского края.

Власть
Предприниматели в Крыму отказываются давать властям доступ к видеокамерам

Предприниматели в Крыму отказываются давать властям доступ к видеокамерам

Предприниматели пяти муниципальных образований Крыма отказались предоставить властям доступ к камерам наблюдения в своих магазинах и ресторанах.

Коронавирус в Крыму
В Крыму рекордная смертность и число заболевших COVID-19 за неделю

В Крыму рекордная смертность и число заболевших COVID-19 за неделю

За прошедшую неделю в Крыму выявлено более 2 490 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, это максимальное количество в регионе с начала пандемии.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации