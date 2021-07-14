В Симферополе установят владельцев ранее учтенной недвижимости

В Симферополе запускается процедура выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, этой работой будет заниматься специально созданная комиссия.

Об этом сообщил замглавы администрации крымской столицы Алексей Захаров.

Он напомнил, что соответствующий федеральный закон вступил в силу в июне этого года.

По его словам, применение норм закона позволит муниципальным органам власти выявлять и уточнять сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости и вносить их в Единый государственный реестр недвижимости для дальнейшего налогообложения.

«На сегодняшний день на территории Симферополя порядка 48 тысяч таких объектов. Утверждена «дорожная карта», ориентировочный срок реализации мероприятий по которой установлен на 1 июня 2022 года. В связи с этим, формируем комиссию из должностных лиц администрации для работы по данному направлению», – приводит слова Захарова пресс-служба администрации.

По его словам, на основании имеющегося предварительного перечня объектов, права на которые в ЕГРН не зарегистрированы, комиссия выработает алгоритм действий по обработке данного перечня. Далее будет проводиться работа по выявлению правообладателей путем анализа сведений, содержащиеся в архивах администрации, направления запросов в органы государственной власти, местного самоуправления и организации, осуществлявшие учет и регистрацию прав на объекты недвижимости.

Потенциальный результат этой работы – актуализация налогооблагаемой базы на имущество. Прежде всего, это те средства, которые наполняют бюджет муниципалитета, отметил замглавы администрации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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