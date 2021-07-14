В Севастополе грузовик ушел под воду

После ливней вода затопила въезд в село Фронтовое – и это уже системная проблема.

Жители села Фронтовое в Севастополе снова столкнулись с наболевшей проблемой – после недавних ливней въезд к их домам оказался заблокирован из-за огромной лужи. Вода держалась несколько дней, а накануне в нее угодил грузовик. Снимки дорожного происшествия опубликовал в Facebook местный житель Андрей Ситников.

По его словам, затопленным оказался один из грузовиков, которые свозят на площадку временного хранения грунт со строительства трассы Таврида. На обратном пути прямо посередине лужи у автомобиля заглох мотор. В это же время на въезде в село стояли легковые автомобили, которые не решались преодолеть водное препятствие.

Выбраться из водной ловушки водителю грузовика удалось спустя время, когда вода постепенно сошла.

«Сейчас там лужи нет, проехать можно, но это до первого сильного дождя», – предупредил Ситников.

Он подчеркнул, что лужа на въезде в село действительно образуется каждый раз после сильных дождей. В последний раз вода начала скапливаться 4 июля после ливня, несколько дней вода не уходила и заезд во Фронтовое был ограничен, а близлежащего альтернативного пути у людей нет.

«Это основной въезд – там до села 600 метров. А если в объезд ехать, то это 13 километров в одну сторону», – уточнил Ситников.

В тексте использованы материалы: Форпост

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