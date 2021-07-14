В Крыму за сутки утонули четыре отдыхающих, еще один пропал

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Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю проводит процессуальные проверки по факту гибели отдыхающих, которые купались в море во время шторма.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СК, только за минувшие сутки зарегистрировано пять подобных происшествий.

Так, на пляже в поселке Николаевка Симферопольского района обнаружено тело 67-летней женщины, на пляже одного из санаториев в Евпатории – тело 71-летней отдыхающей. В Саках во время купания погиб 50-летний мужчина, в селе Курортное Ленинского района – 62-летний отдыхающий.

«Личности всех погибших установлены. Все они утонули во время купания на глазах у очевидцев. На местах происшествий проведены все необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы», – говорится в сообщении.

Также следственным отделом по Балаклавскому району зарегистрировано сообщение о безвестном исчезновении 34-летнего мужчины, который ушел купаться на море с маской и не вернулся. Его одежду обнаружили на берегу Балаклавской бухты, поиски мужчины продолжаются.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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