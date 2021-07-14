В Крыму рекордная смертность и число заболевших COVID-19 за неделю

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За прошедшую неделю в Крыму выявлено более 2 490 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, это максимальное количество в регионе с начала пандемии.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на оперативном штабе по предупреждению распространения COVID-19.

«К сожалению, у нас опять антирекорд. Подтверждено 2490 случаев заболевания за неделю. 1415 случаев внебольничной пневмонии. К сожалению, зарегистрировано 55 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции», - рассказал Аксенов.

Также зафиксировано максимальное количество обращений от граждан по поводу COVID-19. За неделю – 2 362.

До этого максимальное количество заболевших за неделю составило 2 200 случаев, умерших – 54. За минувшие сутки в Крыму опять зафиксирован антирекорд по числу заболевших – 375.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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