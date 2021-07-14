В Крыму отменяют все развлекательные мероприятия

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Из-за резкого роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией власти региона отменяют все массовые развлекательные мероприятия.

Об этом шла речь на оперштабе по предотвращению распространения COVID-19.

«Максимально увеселительные мероприятия отменяем. Раз мы выпускные отменили, то соответственно, любые мероприятия, которые ведут к нарушению противоэпидемического режима, должны быть отменены, независимо от того, кто и как проводит. Понимаю, что для кого-то эти мероприятия были памятные, торжественные, но жизнь и здоровье важнее», – сказал глава республики Сергей Аксенов.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская, в частности, потребовала отменить рок-фестиваль «Боспорские врата», который должен был пройти 17-18 июля в Керчи.

«Я просила бы глав администраций Керчи и Ленинского района обратить внимание на запрет проведения рок-фестиваля «Боспорские врата». Соответствующие документы внесены в МВД для реагирования, я прошу глав администраций взять этот вопрос на контроль. Это (мероприятие) еще больше может усугубить эпидемическую ситуацию», – сказала она.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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