Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму отменяют все развлекательные мероприятия ● Крымчане продолжают массово заряжаться коронавирусом ● Число умерших от коронавируса людей в Крыму перевалило за 1600 ● В Крыму резко выросло количество вызовов «скорой помощи» ● От коронавируса скончалась 26-летняя жительница Севастополя
В Крыму отменили массовое празднование Курбан-байрама
Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя приняло решение ограничить проведение массовых мероприятий в рамках празднования Курбан-байрама из-за коронавируса.
Об этом сообщил муфтий Эмирали Аблаев, передает пресс-служба управления.
«Мы должны предпринимать все возможные меры, чтобы минимизировать возможность заражения людей. Мы все знаем, что места массового скопления являются благоприятной средой для распространения инфекционных заболеваний. Осознавая, что у нас сегодня сложная ситуация с новой коронавирусной инфекцией, мы не можем подвергать жизни людей опасности. В связи с этим ограничиваем массовые празднования», — заявил Аблаев.
При этом муфтият допускает проведение небольших детских праздничных программ во дворах мечетей численностью до 50 человек.
В этом году 20 июля в Крыму объявлено выходным днем в связи с празднованием Курбан-байрама.
Резкий рост числа заражений коронавирусом наблюдается с первой декады июня. 11-12 июля дважды подряд зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев в Крыму.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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