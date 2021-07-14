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Коронавирус в Крыму

В Крыму отменили массовое празднование Курбан-байрама

11:18 среда, 14 июля 2021

Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя приняло решение ограничить проведение массовых мероприятий в рамках празднования Курбан-байрама из-за коронавируса.

Об этом сообщил муфтий Эмирали Аблаев, передает пресс-служба управления.

«Мы должны предпринимать все возможные меры, чтобы минимизировать возможность заражения людей. Мы все знаем, что места массового скопления являются благоприятной средой для распространения инфекционных заболеваний. Осознавая, что у нас сегодня сложная ситуация с новой коронавирусной инфекцией, мы не можем подвергать жизни людей опасности. В связи с этим ограничиваем массовые празднования», — заявил Аблаев.

При этом муфтият допускает проведение небольших детских праздничных программ во дворах мечетей численностью до 50 человек.

В этом году 20 июля в Крыму объявлено выходным днем в связи с празднованием Курбан-байрама.

Резкий рост числа заражений коронавирусом наблюдается с первой декады июня. 11-12 июля дважды подряд зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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