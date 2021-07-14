Власть
В Крыму обещают открыть «научный центр мирового уровня»
Общая заявка от Севастополя и Республики Крым вошла в пятерку победителей конкурса научно-образовательных центров.
«Наша заявка вошла в пятерку победителей конкурса Совета НОЦ. На конкурсный отбор было подано 14 заявок из 28 регионов-инициаторов. Заявку на НОЦ «МореАгроБиоТех» мы тщательно готовили от двух субъектов – Севастополя и Республики Крым», – рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он уточнил, что основными направлениями работы центра должны стать: судостроение, морское приборостроение, виноградарство и аквакультура. Исследования будут проводиться на базе Севастопольского университета и Крымского федерального университета.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Новый подрядчик приступил ко второму этапу благоустройства Симеизского парка. Стоимость второго этапа работ по капитальному ремонту Симеизского парка составит почти 75 миллионов рублей.
На Южном берегу Крыма запланировали еще одну грандиозную стройку. Не успел утихнуть скандал с застройкой Форосского парка, как оказалось, что в Алупке и Парковом готовятся к еще одному грандиозному строительству.
Институт «Магарач» в Ялте переведут в новое здание на окраину города. Крымский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» получит новое семиэтажное здание. Что будет на месте исторических зданий в центре города не сообщается.
На строительство поликлиники в Севастополе потратят более миллиарда рублей. В ближайшее время власти начнут работы по планировке и межеванию территории под поликлинику на улице Шевченко.
Севастополь снабжал наркотиками всю Россию
В Севастополе местные оперативники и федералы совместными усилиями накрыли группу наркосбытчиков, поставлявших крупными партиями наркотики в разные регионы страны, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.
Грозит ли Крыму «кубанская» жара
В ближайшие дни в Крыму будет сухо и жарко, температура воздуха будет постепенно повышаться, однако столбики термометров пока не достигнут высоких показателей Краснодарского края.
Прогулочный катер задавил купальщика у пляжа Севастополя
Как сообщают очевидцы, капитан принял человека за дельфина.
Крым накроют ливни с градом - объявлено штормовое предупреждение
Сильные ливни с градом и шквалистым ветром в ближайшие часы прогнозируют в Крыму.
11 июля
В Крыму рекордная смертность и число заболевших COVID-19 за неделю
За прошедшую неделю в Крыму выявлено более 2 490 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, это максимальное количество в регионе с начала пандемии.