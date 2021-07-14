В Крыму обещают открыть «научный центр мирового уровня»

Общая заявка от Севастополя и Республики Крым вошла в пятерку победителей конкурса научно-образовательных центров.

«Наша заявка вошла в пятерку победителей конкурса Совета НОЦ. На конкурсный отбор было подано 14 заявок из 28 регионов-инициаторов. Заявку на НОЦ «МореАгроБиоТех» мы тщательно готовили от двух субъектов – Севастополя и Республики Крым», – рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он уточнил, что основными направлениями работы центра должны стать: судостроение, морское приборостроение, виноградарство и аквакультура. Исследования будут проводиться на базе Севастопольского университета и Крымского федерального университета.

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