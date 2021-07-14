Курортный сезон
Развитие сюжета: Туристы стали чаще ездить в Крым поездами ● Скандал в крымском отеле: семью выгнали за ужин в купальнике ● В Крыму стало меньше автотуристов ● Отели Крыма не спешат снижать цены после открытия Турции ● С начала года Крым посетило почти 3,3 млн туристов
Уровень бронирования отелей в Севастополе снизился вдвое
фото © Новости Крыма
Уровень бронирования средств размещения в Севастополе до конца курортного сезона составляет менее 50%, что почти вдвое ниже, чем в «доковидном» 2019 году.
Об этом сообщила начальник городского управления туризма Лариса Остапенко, передает «Интерфакс».
«В июле-сентябре текущего года ожидаемый уровень бронирования мест в коллективных средствах размещения составляет 48,7%, в 2019 году за аналогичный период – 90%», – говорится в ответе на запрос агентства.
Уровень бронирования снизился после введения новых коронавирусных ограничений и открытия курортов Турции и Египта. За полгода Севастополь принял 219 тысяч туристов – это больше чем в аналогичный период прошлого года втрое и на 15% выше, чем в 2019 году.
Севастопольским отельерам запрещено размещать гостей без антител к коронавирусу или ПЦР-теста. В связи с угрозой коронавируса в городе в марте 2020 года ввели режим повышенной готовности, действуют ограничения на работу театров, кинотеатров и проведение массовых мероприятий.
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