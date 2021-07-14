Учительницы крымской школы устроили вечеринку с учениками и спиртным

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Несколько педагогов школы в селе Заветное Ленинского района Крыма уволены из-за несанкционированного празднования выпускного вечера вопреки действующим ограничениям по коронавирусу.

Об этом журналистам сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик по итогам заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ранее в социальных сетях и СМИ были опубликованы данные о несанкционированном праздновании выпускного вечера учениками 9-го класса Заветненской школы. Согласно этой информации, две женщины-педагога и несколько учеников устроили вечеринку на одном из пляжей с распитием спиртного. Все закончилось дракой между школьниками. Также сообщалось о якобы непристойном поведении учительниц

На основании публикаций районная прокуратура начала расследование обстоятельств произошедшего. Также в школе проведено служебное расследование и применены меры административного взыскания к педагогам по факту нарушения. Как уточнила Лаврик, учителя написали заявления об увольнении, а директору школы объявлен выговор.

«На учителя возлагается высокая миссия по воспитанию подрастающего поколения. Случаи нарушения педагогами установленных в обществе норм подрывают авторитет всего педагогического сообщества. Учитель зачастую является для учеников примером высоких моральных принципов и ценностных ориентаций. Поэтому нарушения, особенно такие грубые, как пренебрежение нормами безопасности в отношении детей, являются недопустимыми», – отметила глава Минобразования Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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