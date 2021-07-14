Убивший отца сковородой россиянин задержан в Крыму

Подозреваемый в убийстве своего отца нижегородец задержан 9 июля в Евпатории.

Как отмечается в сообщении, ранее по факту совершенного убийства было возбуждено уголовное дело.

Согласно материалам дела, преступление было совершено в квартире жилого дома, расположенного на Казанском шоссе в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. В ходе возникшей ссоры 36-летний мужчина нанес своему отцу удар сковородой по голове, и множественные удары по телу. От полученных ранений 59-летний потерпевший скончался на месте. После этого сын скрылся. Задержанный свою вину признал. По его словам, конфликт в день преступления возник из-за того, что отец упрекал его в том, что он не работает и живет за его счет. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

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