Спасатели сняли травмированную девушку с горы Кошка

Поздно вечером спасателям поступило сообщение о том, что в Симеизе, в районе горы Кошка, девушка упала и не может сама спуститься.

К месту происшествия выехал сотрудник МЧС и транспортировал пострадавшую к автомобилю скорой помощи, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Судаке спасли туристов: один заблудился ночью, другому стало плохо. Судакские спасатели за сутки дважды помогали отдыхающим, один из которых ночью заблудился, а второму стало плохо во время прогулки в горах.

Из пещерного города Эски-Кермен эвакуировали 18 туристов. Вчера около полудня в МЧС Крыма поступило сообщение о том, что большое количество отдыхающих на автомобилях застряли в районе пещерного города Эски-Кермен.

Напился и забылся: в Крыму спасатели вывели пьяного мужчину из ущелья. Накануне крымские спасатели дважды оказали помощь туристам, застрявшим в горах.

На Фиоленте спасали очередного прыгуна с севастопольских скал. Два севастопольских спасателя и одно плавсредство были задействованы при оказании помощи гражданину, решившему попрыгать со скалы в воду в бухте Александры.