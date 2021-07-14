Происшествия
Спасатели сняли травмированную девушку с горы Кошка
Поздно вечером спасателям поступило сообщение о том, что в Симеизе, в районе горы Кошка, девушка упала и не может сама спуститься.
К месту происшествия выехал сотрудник МЧС и транспортировал пострадавшую к автомобилю скорой помощи, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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