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Происшествия

Спасатели сняли травмированную девушку с горы Кошка

10:03 среда, 14 июля 2021

Поздно вечером спасателям поступило сообщение о том, что в Симеизе, в районе горы Кошка, девушка упала и не может сама спуститься.

К месту происшествия выехал сотрудник МЧС и транспортировал пострадавшую к автомобилю скорой помощи, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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