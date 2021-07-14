Севастополь снабжал наркотиками всю Россию

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В Севастополе местные оперативники и федералы совместными усилиями накрыли группу наркосбытчиков, поставлявших крупными партиями наркотики в разные регионы страны, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

В числе задержанных – двое крымчан и жительница Севастополя. Ее взяли первой.

«В ходе расследования установлено, что злоумышленница, передвигаясь на личном автомобиле, поставляла в регионы России запрещенные вещества различных видов», – говорится в сообщении.

При задержании женщины в Инкермане у нее обнаружили 30 свертков с кристаллическим веществом. Обвиняемая призналась, что забрала наркотики из тайника для дальнейшего розничного сбыта в Севастополе с помощью так называемых закладок. Позже были выявлены и двое ее подельников, содействовавших незаконному «бизнесу» в Крыму.

Следователи выяснили, что действия всех троих координировал анонимный администратор с помощью интернет-мессенджера.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и изъяты распространенные злоумышленниками крупные партии наркотиков (альфа-PVP, экстези, мефедрона, амфетамина, марихуаны) общим весом пятнадцать килограммов. Стоимость всего товара по ценам черного рынка составила сорок миллионов рублей.

Упаковки с запрещенными веществами, подготовленные для реализации, были обнаружены не только в Севастополе и Крыму, но и в Краснодарском крае, Московской, Липецкой, Курской и Рязанской областях.

«Этого могло хватить для изготовления более 75 тысяч разовых доз», — уточнила Волк.

Задержанные взяты под стражу. Они обвиняются в незаконном распространении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере. Заведены уголовные дела, следствие продолжается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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