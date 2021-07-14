Севастополь останется без байк-шоу

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В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой и ростом заболеваемости коронавирусом власти Севастополя приняли решение отменить байкшоу и перенести его на сентябрь – октябрь.

Однако такое решение не устроило организаторов, поэтому байкшоу в 2021 году переедет на новое место. Об этом сообщил лидер «Ночных волков» Александр Залдастанов (Хирург).

«Сегодня в Севастополе было принято очень тяжелое для нас решение об отмене байкшоу и переносе его на другое время, не раньше конца сентября. Но для нас это не выход, - заявил Залдастанов на своей официальной странице в Instagram. – И дело тут не только в нас и в наших усилиях, затраченных на подготовку. Люди со всей России ждали этого события, заранее брали отпуска и готовились. И это путешествие в Крым и Севастополь для них было связано именно с главным событием лета, которое должно было состояться именно здесь, на горе Гасфорта».

Поэтому, по его словам, было принято решение перенести байк-шоу 2021 года в ДНР и приурочить его ко дню освобождения республики, которое отмечается 8 сентября.

«Одной из самых многочисленных делегаций в Севастополе должна была стать делегация из Донбасса. А это сотни мотоциклов, автобус с детьми, участие артистов, музыкантов и даже личный приезд главы республики Дениса Пушилина. Все это не могло сейчас не повлиять на принятие нами решения перенести в этом году байкшоу туда, где оно было бы нужнее. Поэтому в день освобождения Донецка, когда вся республика будет отмечать этот день, мы планируем показать кульминацию байкшоу, которую готовили целый год и которую хотел увидеть народ Донбасса», - сообщил Хирург, добавив, что шоу «Русский лес» запланировано на 11 сентября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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