Рецидивист с пистолетом напал на дом пенсионеров в Сакском районе

В одном из небольших сел Сакского района вооруженный пистолетом мужчина напал на дом пенсионеров. Как сообщили в МВД по Крыму, в помещении находились пожилые супруги и их малолетний внук.

«Попытавшись дать отпор незнакомцу, хозяин дома сразу же получил порцию слезоточивого газа из баллончика в лицо. Затем злоумышленник снял с пенсионеров золотые кольца, цепочку, забрал из кошелька всю наличность и стал по всему дому искать деньги. Свои действия мужчина сопровождал угрозами и требовал выдать ему деньги добровольно. Перевернув все вещи в комнатах, подозреваемый нашел спрятанные под матрасом в спальне накопления — 105 тысяч рублей», — сообщили в МВД.

Также злоумышленник забрал из дома все документы, предупредив, что зайдет завтра: «Готовьте еще 40 тысяч и тогда получите свои документы». Мужчина прихватил с собой и ключи от автомобиля и даже запасы сигарет хозяина дома.

Потерпевшие в надежде вернуть документы ждали прихода злоумышленника и только когда он не явился решили обратиться в полицию.

Правоохранители задержали 33-летнего односельчанина потерпевших, который ранее был судим за разбой. Мужчина в 2011 году был осужден к 9 годам лишения свободы и освободился около года назад.

В 50 метрах от жилища подозреваемого сотрудники полиции нашли тайник в земле, где мужчина спрятал документы потерпевших, пневматический пистолет, самодельную маску-«балаклаву».

Злоумышленник признал вину и признался, что потратил похищенные деньги на погашение займов в микрокредитных организациях.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК Российской Федерации (разбой).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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