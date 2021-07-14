Происшествия
Птицы отбирают электроэнергию у крымчан
В интернет-приемную правительства Республики Крым поступило интересное обращение от жителя села Яркое Поле Кировского района.
В нем обеспокоенный гражданин просит решить проблему с регулярными перебоями света во время дождей или туманов.
Он утверждает, что сотрудники местного РЭС (районные электрические сети) не могут решить проблему уже больше двух лет. При этом виновными в неполадках коммунальщики назвали птиц. Однако выходит, что пернатые действуют избирательно и занимаются вредительством только на одной улице, в определенных погодных условиях — и непременно ночью.
«Я не энергетик, но с высшим образованием, в моем понятии, где-то герметизация нарушена в трансформаторе или где-то именно на линии, которая снабжает нашу улицу (и ближайшие)! Я так понял, инженер или руководство прячут голову в песок, авось, подумаешь, жалоб нет и т. д.», — написал крымчанин.
В пресс-службе «Крымэнерго» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
Об интригующих особенностях работы коммунальщиков в Крыму СМИ уже писали ранее.
Например, в 2018 году «Крымэнерго» неоднократно выявляло незаконные и многократные подключения к электрическим сетям освещения в Алуште и Ялте.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стало известно где в Крыму построят мусороперерабатывающий комплекс. Компания «Тургеневский карьер» объявила конкурс на выполнение работ по строительству комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов.
Власти Симферополя объяснили, почему на площади Куйбышева не ведется благоустройство. Работы по благоустройству площади Куйбышева в Симферополе были приостановлены из-за незавершенных судебных процессов.
Власти объявили, что воду в Ялте можно пить без кипячения. Ограничения по использованию водопроводной воде в ялтинском регионе сняты.
Ялтинцев, пострадавшим от потопа, целый месяц разрешат не платить за воду. Жителей Ялты, пострадавших в результате наводнения, освободят от платы за воду. Как сообщает администрация города, в период с 1 по 31 июля им бесплатно предоставляются услуги по водоснабжению и водоотведению.
Прогулочный катер задавил купальщика у пляжа Севастополя
Как сообщают очевидцы, капитан принял человека за дельфина.
Севастополь останется без байк-шоу
В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой и ростом заболеваемости коронавирусом власти Севастополя приняли решение отменить байкшоу и перенести его на сентябрь – октябрь.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Крым накроют ливни с градом - объявлено штормовое предупреждение
Сильные ливни с градом и шквалистым ветром в ближайшие часы прогнозируют в Крыму.
11 июля
В Крыму за сутки утонули четыре отдыхающих, еще один пропал
Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю проводит процессуальные проверки по факту гибели отдыхающих, которые купались в море во время шторма.