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Происшествия

Птицы отбирают электроэнергию у крымчан

14:59 среда, 14 июля 2021

В интернет-приемную правительства Республики Крым поступило интересное обращение от жителя села Яркое Поле Кировского района.

В нем обеспокоенный гражданин просит решить проблему с регулярными перебоями света во время дождей или туманов.

Он утверждает, что сотрудники местного РЭС (районные электрические сети) не могут решить проблему уже больше двух лет. При этом виновными в неполадках коммунальщики назвали птиц. Однако выходит, что пернатые действуют избирательно и занимаются вредительством только на одной улице, в определенных погодных условиях — и непременно ночью.

«Я не энергетик, но с высшим образованием, в моем понятии, где-то герметизация нарушена в трансформаторе или где-то именно на линии, которая снабжает нашу улицу (и ближайшие)! Я так понял, инженер или руководство прячут голову в песок, авось, подумаешь, жалоб нет и т. д.», — написал крымчанин.

В пресс-службе «Крымэнерго» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Об интригующих особенностях работы коммунальщиков в Крыму СМИ уже писали ранее.

Например, в 2018 году «Крымэнерго» неоднократно выявляло незаконные и многократные подключения к электрическим сетям освещения в Алуште и Ялте.

В тексте использованы материалы: Форпост

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