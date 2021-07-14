Происшествия
Прогулочный катер задавил купальщика у пляжа Севастополя
фото © Новости Крыма
Как сообщают очевидцы, капитан принял человека за дельфина.
12 июля прогулочный катер с пассажирами задавил человека в море рядом с Балаклавской бухтой Севастополя. Об этом сообщили пассажиры катера «Юпитер», а также собственные источники ForPost в экстренных службах города-героя.
Официальные комментарии по ситуации в данный момент отсутствуют.
По имеющейся информации, тело человека с маской в воде видели срочно возвращающиеся из-за сильнейшего града 12 июля катера. В результате уточнения деталей самими владельцами лодок, а также из сведений, предоставленных ForPost туристами, можно прийти к выводу о причастности к произошедшему катера «Юпитер», которым владеет предприниматель Андрей П.
Как уточнили пассажиры, в районе 16 часов 12 июля при заходе в Балаклавскую бухту катер протаранил человека за бортом. Пассажиры катера, ставшие свидетелями произошедшего, поднялись в рубку капитана и сообщили ему о том, что под судно попал человек. Капитан успокоил их, ответив, что «это был дельфин» – хотя пассажиры подчеркнули, что видели человека в маске.
Оперативно выдвинувшиеся на место спасатели тело обнаружить не смогли.
Собственные источники в экстренных службах подтвердили факт сообщения о произошедшем.
Также в официальном сообщении СК РФ по Севастополю и Республике Крым говорится о зарегистрированном безвестном исчезновении 34-летнего мужчины, который ушел купаться на море с маской и не вернулся, на берегу Балаклавской бухты обнаружена его одежда. К настоящему моменту мужчина обнаружен не был, и, возможно, речь идет об одном и том же человеке.
Как сообщили пассажиры и владельцы катеров, спешившие укрыться в бухте от града, по месту вероятного столкновения катера с ныряльщиком интенсивно и на высокой скорости проходили другие катера с мощными винтами – что может сказаться на сроках и результатах поиска.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Прогулочный катер задавил купальщика у пляжа Севастополя
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