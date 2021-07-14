Прогноз погоды в Крыму на среду 14 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 14 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный ветер 15 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный ветер 15 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный 15 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 20 до 30, ночью около 20 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 86 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 23 до 31, ночью около 24 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 96 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 23 до 29, ночью около 23 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 91 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 30, ночью около 24 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 77 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 30, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 71 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 22 до 32, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 83 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 30, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 89 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 32, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 77 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью около 18 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 78 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 82 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 25, в Николаевке - 22, в Севастополе - 24, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 28, на Кипре - 27, в Одессе - 24, в Сочи - 25, в Турции - 28, в Хорватии - 27 градусов выше нуля.

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