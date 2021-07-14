Предприниматели в Крыму отказываются давать властям доступ к видеокамерам

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Предприниматели пяти муниципальных образований Крыма отказались предоставить властям доступ к камерам наблюдения в своих магазинах и ресторанах.

Об этом на заседании оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму сообщила вице-премьер Крыма Ирина Кивико. Камеры хотят использовать для контроля соблюдения коронавирусных ограничений.

«Прорабатывали с субботы с бизнес-сообществом. Согласны дать доступ к камерам и провакцинировать полностью представителей бизнес-сообщества Черноморский, Сакский и Феодосия. Алушта, Керчь, Ленинский район и Ялта провакцинировать согласны, давать доступ к камерам не согласны... Симферополь согласен провакцинировать, доступ к камерам (предоставить) не согласен», – сказала Кивико.

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что предоставление доступа к камерам наблюдения и вакцинация всех сотрудников – два условия, которые позволят смягчить ограничения в данных заведениях. Он также пообещал, что видео с камер не будет передаваться в налоговую, только в Роспотребнадзор.

«Выполнение двух условий обязательно для начала работы. Я не вижу проблем. Просто чтобы мы не занимали огромное количество людей под контрольные (мероприятия). Зачем? – сказал Аксенов. – Гарантирую, что никуда Центр оперативного реагирования данные с этих камер передавать не будет. Только в Роспотребнадзор, исключительно для проверки моментов, связанных с соблюдением законодательства. В этом гарантию предпринимателям даю. Тогда те, кто (предоставил доступ), работайте круглые сутки без ограничений, никаких проблем не будет».

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что проверить соблюдение установленных ковидных ограничений можно, только получив доступ к камерам.

«Однозначно, только доступ к камерам, потому что именно на камерах будет понятна 50% загрузка зала и проведение всех дезинфекционных мероприятий, которые должны реализовываться. Это все будет понятно, это не картинка одномоментного захода комиссии на проверку», – сказала Пеньковская.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Крыму вновь установлен антирекорд по числу выявленных случаев новой коронавирусной инфекции – подтверждено 375 случаев. За сутки скончались восемь человек.

В связи с увеличением заболеваемости Роспотребнадзор предложил ужесточить ковидные ограничения. В частности, ведомство требует отменить проведение рок-фестиваля «Боспорские врата» в Ленинском районе Крыма и перевести с 1 августа на закрытый режим работы все соцучреждения с круглосуточным пребыванием, если у них привито от COVID-19 менее 95% персонала.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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