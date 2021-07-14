Повышать стоимость коммунальных услуг в Севастополе будут раз в году

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С июля этого года в Севастополе, как сообщалось, вырастут тарифы на коммунальные услуги.

Как сообщил журналистам вице-губернатор города Николай Жигулин, если ранее тарифы на коммунальные услуги повышались два раза в год – с 1 января и с 1 июля, то теперь это будут делать один раз в год. Такая единая практика формируется по всей территории РФ, уточнил он.

По словам Жигулина, в этом году максимальное повышение стоимости коммунальных услуг составляет 6,2% – «это связно с инфляцией и удорожанием самого ресурса».

«Если раньше можно было эти 6,2%, которые утверждены правительством Российской Федерации, делить на два раза, то сегодня мы ежегодно этот процесс будем проходить только 1 июля <…> на все коммунальные услуги и ресурсы традиционно будет повышение», – пояснил он.

При этом фактически, подчеркнул вице-губернатор, в этом году стоимость ни одной коммунальной услуги не выросла на утвержденные 6,2%. Максимальный рост тарифов зафиксирован на теплоснабжение – 6%, на электроэнергию – 5,9%, на 4,03% выросла плата за вывоз мусора и на 3,8% – за водоснабжение. Все тарифы для льготных категорий граждан сохраняются, уточнил Николай Жигулин.

Пока обошло стороной горожан повышение тарифов на газоснабжение и водоотведение. Однако стоимость платы за газ планируется поднять в следующем году, когда ФАС утвердит соответствующие нормативно-правовые документы. Не повышать плату за водоотведение удалось, значительно снизив затраты ГУПС «Водоканал» на электроэнергию.

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