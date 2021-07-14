Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +28
море +25

Власть

Повышать стоимость коммунальных услуг в Севастополе будут раз в году

Повышать стоимость коммунальных услуг в Севастополе будут раз в году

фото © Новости Крыма

С июля этого года в Севастополе, как сообщалось, вырастут тарифы на коммунальные услуги.

Как сообщил журналистам вице-губернатор города Николай Жигулин, если ранее тарифы на коммунальные услуги повышались два раза в год – с 1 января и с 1 июля, то теперь это будут делать один раз в год. Такая единая практика формируется по всей территории РФ, уточнил он.

По словам Жигулина, в этом году максимальное повышение стоимости коммунальных услуг составляет 6,2% – «это связно с инфляцией и удорожанием самого ресурса».

«Если раньше можно было эти 6,2%, которые утверждены правительством Российской Федерации, делить на два раза, то сегодня мы ежегодно этот процесс будем проходить только 1 июля <…> на все коммунальные услуги и ресурсы традиционно будет повышение», – пояснил он.

При этом фактически, подчеркнул вице-губернатор, в этом году стоимость ни одной коммунальной услуги не выросла на утвержденные 6,2%. Максимальный рост тарифов зафиксирован на теплоснабжение – 6%, на электроэнергию – 5,9%, на 4,03% выросла плата за вывоз мусора и на 3,8% – за водоснабжение. Все тарифы для льготных категорий граждан сохраняются, уточнил Николай Жигулин.

Пока обошло стороной горожан повышение тарифов на газоснабжение и водоотведение. Однако стоимость платы за газ планируется поднять в следующем году, когда ФАС утвердит соответствующие нормативно-правовые документы. Не повышать плату за водоотведение удалось, значительно снизив затраты ГУПС «Водоканал» на электроэнергию.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Птицы отбирают электроэнергию у крымчан. В интернет-приемную правительства Республики Крым поступило интересное обращение от жителя села Яркое Поле Кировского района.

Почти 100 тысяч тонн грунта вывезено с пострадавших от потопа территорий в Ялте. Почти 100 тысяч тонн грунта вывезено с территорий, пострадавших во время вызванного ливнями подтопления в Ялте.

Стало известно где в Крыму построят мусороперерабатывающий комплекс. Компания «Тургеневский карьер» объявила конкурс на выполнение работ по строительству комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов.

Власти Симферополя объяснили, почему на площади Куйбышева не ведется благоустройство. Работы по благоустройству площади Куйбышева в Симферополе были приостановлены из-за незавершенных судебных процессов.

Происшествия
Севастополь снабжал наркотиками всю Россию

Севастополь снабжал наркотиками всю Россию

В Севастополе местные оперативники и федералы совместными усилиями накрыли группу наркосбытчиков, поставлявших крупными партиями наркотики в разные регионы страны, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Общество
Грозит ли Крыму «кубанская» жара

Грозит ли Крыму «кубанская» жара

В ближайшие дни в Крыму будет сухо и жарко, температура воздуха будет постепенно повышаться, однако столбики термометров пока не достигнут высоких показателей Краснодарского края.

Происшествия
Прогулочный катер задавил купальщика у пляжа Севастополя

Прогулочный катер задавил купальщика у пляжа Севастополя

Как сообщают очевидцы, капитан принял человека за дельфина.

Коронавирус в Крыму
В Крыму рекордная смертность и число заболевших COVID-19 за неделю

В Крыму рекордная смертность и число заболевших COVID-19 за неделю

За прошедшую неделю в Крыму выявлено более 2 490 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, это максимальное количество в регионе с начала пандемии.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации