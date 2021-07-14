Площадь перед музучилищем в Симферополе открыли после капремонта

Территорию перед Симферопольским музыкальным училищем имени П.И. Чайковского открыли после капитального ремонта.

«Сегодня мы закончили капитальный ремонт самого главного учреждения для всех музыкантов Крыма. Симферопольское музыкальное училище им. Чайковского начали ремонтировать еще в 2018 году. Полностью отремонтировали учебные аудитории, концертный зал. Сейчас завершили и благоустройство прилегающей территории», — цитирует министра культуры Крыма Арину Новосельскую «Крым 24».

Впервые с момента постройки здания в 1977 году установлено ограждение, освещение.

Также оборудованы зоны отдыха, выполнено озеленение, подсветка фасада и памятника, мощение тротуарной плитки, облицовка крыльца и установлен пандус.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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