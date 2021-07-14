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Происшествия

Отдыхающий в Севастополе нашел бомбу на пляже

Специалисты ОМОН «Беркут» обследовали артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, который был обнаружен на пляже, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии Крыма.

Установлено, что в прибрежной зоне Севастополя мужчина нашел предмет, похожий на боеприпас.

Сотрудники «Беркута» оперативно выехали на место, идентифицировали находку как 88-миллиметровый артиллерийский снаряд. Несмотря на длительное воздействие морской среды, заряд и взрыватель снаряда оказались невредимы и представляли опасность для жизни отдыхающих.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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