«Не обязательно»: в Симферополе объяснили почему в автобусах нет кондиционеров

фото © Российская газета

Наличие кондиционеров в общественном транспорте не является обязательным требованием к перевозке, в соответствии с ГОСТ, альтернативой служит проветривание.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала начальник управления транспорта администрации Симферополя Анастасия Волкова.

Жалобы на высокую температуру воздуха в салоне общественного транспорта Симферополя ранее появились в соцсетях. По словам людей, большинство автобусов напоминают «баню на колесах» или «душегубку», где летом, да еще и в час пик, ездить становится все сложнее. В свою очередь в администрации Симферополя пояснили, что часть городских автобусов оборудована кондиционерами изначально, с остальными же перевозчиками сейчас ведутся переговоры о возможности установки дополнительного оснащения.

«В большинстве автобусов, которые работают на «Крымтроллейбусе» и МУП «Горавтотранс», заводом-изготовителем оборудована система кондиционирования. Что касается других автобусов, то у них эта функция заводом не предусмотрена. Однако есть ГОСТы, которые предусматривают, что в автобусах должно быть либо кондиционирование, либо проветривание, то есть открытые форточки и люк. Тем не менее, мы ведем работу с перевозчиками по поводу доукомплектования системой кондиционирования. Это ложится на плечи и частных перевозчиков, и муниципалов, потому что установка системы начинается от 400 тысяч на один автобус», - рассказала Волкова.

Она уточнила, что системы кондиционирования установлены в автобусах марок ЛиАЗ и ПАЗ, а также в автобусах ГУП РК «Крымтроллейбус». В дальнейшем для комфорта и удобства жителей и гостей крымской столицы власти города планируют внести требование о наличии кондиционера в салоне в условия конкурса на право осуществлять перевозки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Крымском мосту ограничат движение. Движение по Крымскому мосту будет временно ограничено с 20 по 22 июля, сообщили в министерстве транспорта РФ.

Расширение не помогло: трасса на Евпаторию снова встала в пробках. Расширенный после реконструкции до четырех полос участок дороги Симферополь – Евпатория в городе Саки, который открыли для транспорта, пока не решил проблему с пробками.

Севастопольцев предупреждают о сбоях в автобусном сообщении. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупреждает севастопольцев и гостей города о возможных сбоях на автобусных маршрутах.

На новом вокзале Керчь-Южная отваливается плитка. На железнодорожном вокзале Керчь-Южная, который был открыт 18 июля, отваливается тактильная плитка.