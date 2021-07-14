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«Не обязательно»: в Симферополе объяснили почему в автобусах нет кондиционеров
фото © Российская газета
Наличие кондиционеров в общественном транспорте не является обязательным требованием к перевозке, в соответствии с ГОСТ, альтернативой служит проветривание.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала начальник управления транспорта администрации Симферополя Анастасия Волкова.
Жалобы на высокую температуру воздуха в салоне общественного транспорта Симферополя ранее появились в соцсетях. По словам людей, большинство автобусов напоминают «баню на колесах» или «душегубку», где летом, да еще и в час пик, ездить становится все сложнее. В свою очередь в администрации Симферополя пояснили, что часть городских автобусов оборудована кондиционерами изначально, с остальными же перевозчиками сейчас ведутся переговоры о возможности установки дополнительного оснащения.
«В большинстве автобусов, которые работают на «Крымтроллейбусе» и МУП «Горавтотранс», заводом-изготовителем оборудована система кондиционирования. Что касается других автобусов, то у них эта функция заводом не предусмотрена. Однако есть ГОСТы, которые предусматривают, что в автобусах должно быть либо кондиционирование, либо проветривание, то есть открытые форточки и люк. Тем не менее, мы ведем работу с перевозчиками по поводу доукомплектования системой кондиционирования. Это ложится на плечи и частных перевозчиков, и муниципалов, потому что установка системы начинается от 400 тысяч на один автобус», - рассказала Волкова.
Она уточнила, что системы кондиционирования установлены в автобусах марок ЛиАЗ и ПАЗ, а также в автобусах ГУП РК «Крымтроллейбус». В дальнейшем для комфорта и удобства жителей и гостей крымской столицы власти города планируют внести требование о наличии кондиционера в салоне в условия конкурса на право осуществлять перевозки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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