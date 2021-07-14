На стадионе «Авангард» в Ялте начали монтировать основание крыши

На стадионе «Авангард» в Ялте начался монтаж ферм под настил крыши. Об этом написала на своей странице в Facebook глава городской администрации Янина Павленко.

«Это обязательный элемент под сверхпрочную или сверхсложную конструкцию. 21 ферма, длина каждой — 34,5 метра, общий вес — 350 тонн», — уточнила градоначальник.

Ежедневно на объекте работают порядка 100 человек. Внутри полным ходом идут отделочные работы, монтаж перил, вокруг полей — установка водосборных лотков, готовится асфальтовая основа для беговых дорожек, идет монтаж 80 кубовой накопительной емкости для полива живой травы, которая появится на поле.

«Кстати, ливневки стадиона уже прошли проверку стихией. Во время непрерывного дождя 18 июня воды было очень много, особенно на поле, но новые ливневки справились на отлично!», — подчеркнула Янина Павленко.

Реконструкция стадиона «Авангард» в Ялте проходит в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Проект предполагает полный демонтаж старых трибун и возведение новых на 4 тыс. мест. Кроме того, на стадионе разместятся спортивные секции, шахматный клуб, буфет, медицинский центр и административные помещения. Реконструкцию стадиона планируется завершить до конца 2021 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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