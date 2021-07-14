На раскопках под Керчью обнаружили древнеегипетское «божество»

фото © Facebook Олега Маркова

Статуэтку древнеегипетского бога Гора обнаружили археологи во время раскопок на некрополе Кыз-Аул на востоке Крыма.

Об этом сообщил директор по развитию Фонда «Археология» Олег Марков.

Находка была обнаружена в отвале земли, оставленном мародерами после разграбления античной гробницы, отметил специалист.

«Была обнаружена подвеска из египетского фаянса темно-синего цвета, изображающая бога молчания Гарпократа (изначально – египетского бога Гора) в виде младенца с пальцем у рта, опирающегося на виноградную лозу», - описал Марков находку на своей странице в Facebook.

На Керченский полуостров древнеегипетское божество вероятнее всего попало уже как заимствованный у египтян бог молчания, в которого образ Гора-ребенка трансформировался во времена Древнего Рима.

«В первых веках очень многие верования стали проникать в Римскую империю, - пояснил Марков в беседе с РИА Новости Крым. – Тот же культ Изиды, древнеегипетской богини и матери Гора, в Древнем Риме очень почитался. Римляне в принципе были довольно терпимы ко всем верованиям. Поэтому многие религии у них сохранялись и на завоеванных территориях, и у переселенцев. В данном случае получилась другая история: изображение Гора-ребенка они приняли за бога молчания. Так его и назвали, стали ему поклоняться, делали такие же статуэтки. В разграбленном погребении на некрополе Кыз-Аул она (подвеска) оказалась как изображение хтонического божества (олицетворение подземного мира – ред.)».

По словам археолога, само погребение скорее всего было разграблено в девяностые годы, когда в этих местах активно орудовали расхитители гробниц. Древнее наследие не чурались распахивать даже экскаваторами, вспоминает Марков.

«Эту статуэтку мы нашли, когда начали расчищать и просеивать грабительские отвалы. От самого захоронения вряд ли вообще что-то осталось. Но в то же самое время мы периодически находим целые нетронутые захоронения, которые грабители не нашли.

Дальше у нас обязательно будут и другие находки. Мы сейчас копаем очень интересный участок, как раз тот, где в прошлом году раскопали неразграбленный склеп, в котором были 12 погребенных, сарматский меч, серебряный динарий времен императора Домициана, каменные геммы с изображениями », - перечислил он.

В этом году экспедиция будет проводить раскопки на территории некрополя до 1 сентября. К работе археологов по-прежнему могут присоединиться волонтеры. Правда, в этом году корнавирусные ограничения не обошли стороной и научную работу «в полях».

«Во-первых, у нас многие участники уже сделали прививки. В целом же те, кто не привился и приезжает в лагерь, обязательно должны иметь свежий ПЦР-тест. Мы за этим строго следим», - отметил Марков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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