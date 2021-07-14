На пляжах Ялты морская вода не соответствует нормам

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Закрытых пляжей в ялтинском регионе осталось гораздо меньше, чем открытых.

Об этом с учетом данных Роспотребнадзора написала на своей странице в социальных сетях глава местной администрации Янина Павленко.

«Продолжаем открывать пляжи. На 67-и купаться уже можно, а закрытыми остаются 7 пляжей в Ялте и 9 – в Кореизе, где по результатам мониторинга Роспотребнадзора качество морской воды еще не соответствует нормам СанПиН», – сообщила она.

Параллельно, по словам Павленко, продолжается обследование дна в прибрежной зоне, поскольку «вместе с песком и глиной течением рек могло принести в море и более крупные и опасные предметы». «Водолазы дали положительное заключение о безопасности купания на всех пляжах, кроме одного – гостиницы «Ореанда», где вода по-прежнему остается достаточно мутной», – уточнила градоначальница.

Но уже на будущей неделе, добавила она, завершится чистка русла реки Водопадная, и тогда можно будет обследовать дно и на прилегающем к ней пляже. «А следующим этапом станет очистка русла реки Быстрая в районе центральной площади города», – заявила Павленко.

При этом она обратила внимание, что пока все это – «точечные аварийно-восстановительные работы на наиболее проблемных участках». «Но готовимся к глобальным мероприятиям, со строительством гидротехнических сооружений в рамках масштабной программы по берегоукреплению русел рек», – подчеркнула глава администрации Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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