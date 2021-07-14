Морское шоу в Севастополе в День ВМФ отменили из-за ковидных ограничений

Традиционное морское шоу, которое проводится в Севастополе в День Военно-морского флота России, отменили из-за действующих коронавирусных ограничений.

Об этом сообщили в отделе информобеспечения Черноморского флота.

«Военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей сил флота и традиционное театрализованное представление в акватории Севастопольской бухты в связи с действующими на территории Севастополя ограничениями на проведение массовых мероприятий не планируются», – цитирует сообщение ЧФ «Новый Севастополь».

При этом руководство города и командование флота в День ВМФ возложит цветы и венки к Вечному огню на Мемориале в честь героев второй обороны Севастополя на площади Нахимова. После этого командующий ЧФ Игорь Осипов поздравит экипажи парадного строя кораблей с праздником. Строй кораблей будет традиционно сформирован в акватории Севастопольской бухты.

Ранее сообщалось, что авиация ЧФ примет участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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