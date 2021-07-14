Крымский полицейский победил в «Поле чудес»

Сотрудник УГИБДД из Крыма Александр Кубик стал победителем программы «Поле чудес», посвященной 85-летию Госавтоинспекции.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Из девяти игроков – сотрудников полиции из разных регионов России, именно представителю Крыма удалось одержать победу и даже выиграть суперигру.В ГИБДД Александр Кубик пошел из-за любви к технике по примеру своего отца, который отдал службе более 20 лет.

Главное увлечение Александра – восстановление ретро-автомобилей. В семейной коллекции – две «Победы» — ГАЗ-М20, которые он собрал вместе с отцом. Сейчас эти машины постоянные участники различных тематических мероприятий, автопробегов и выставок.

На «Поле чудес» Александр Кубик приехал вместе со своей семьей — супругой Вероникой и сыном Артемом – именно они первыми поздравили его с победой, а затем все вместе разделят и приз – поездку в Санкт-Петербург.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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