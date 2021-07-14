Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов о масках в транспорте: «Это катастрофа» ● Севастополь останется без байк-шоу ● В Крыму рекордная смертность и число заболевших COVID-19 за неделю ● Морское шоу в Севастополе в День ВМФ отменили из-за ковидных ограничений ● 86 процентов крымчан все еще не привиты от коронавируса
Крымчане просят Аксенова ввести ограничения для туристов
фото © Новости Крыма
Крымские пользователи соцсетей предложили главе республики Сергею Аксенову ужесточить требования по приему гостей.
Об этом они заявили на его странице в социальной сети «ВКонтакте», сообщили «Известия».
«Крым очень популярен, туда даже ПЦР-тест сейчас сдавать не нужно. С учетом жестких правил в Краснодарском крае этот регион выигрывает больше всех. Сомневаюсь, что там введут какие-либо запретительные меры для туристов», — цитирует издание гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна.
По его словам, бронирование мест размещения на полуострове выросло на 20%. Между тем, на 14 июля в Крыму выявлено 375 новых случаев заражения, при этом две недели назад было 282, а месяц назад – менее 140. Это беспокоит местных жителей.
«Ужас! Количество заболевших постоянно растет, а абсолютно никаких ограничительных мер по прибытию отдыхающих, в отличие от всех курортных регионов России, не принимается!» – написала жительница поселка на востоке полуострова.
Другая пользовательница возмутилась отсутствием, по ее мнению, противоэпидемических мер на городских пляжах.
«В Судаке – это же просто кошмар! Где хоть какая-нибудь социальная дистанция? Примите, пожалуйста, меры!» – написала она.
Еще одна местная жительница выразила беспокойство тем, что больницы Крыма далеко не такие вместительные, как в Москве и Петербурге, и прибывающие туристы создают угрозу местным жителям, пишет издание.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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