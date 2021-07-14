Крымчане просят Аксенова ввести ограничения для туристов

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Крымские пользователи соцсетей предложили главе республики Сергею Аксенову ужесточить требования по приему гостей.

Об этом они заявили на его странице в социальной сети «ВКонтакте», сообщили «Известия».

«Крым очень популярен, туда даже ПЦР-тест сейчас сдавать не нужно. С учетом жестких правил в Краснодарском крае этот регион выигрывает больше всех. Сомневаюсь, что там введут какие-либо запретительные меры для туристов», — цитирует издание гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна.

По его словам, бронирование мест размещения на полуострове выросло на 20%. Между тем, на 14 июля в Крыму выявлено 375 новых случаев заражения, при этом две недели назад было 282, а месяц назад – менее 140. Это беспокоит местных жителей.

«Ужас! Количество заболевших постоянно растет, а абсолютно никаких ограничительных мер по прибытию отдыхающих, в отличие от всех курортных регионов России, не принимается!» – написала жительница поселка на востоке полуострова.

Другая пользовательница возмутилась отсутствием, по ее мнению, противоэпидемических мер на городских пляжах.

«В Судаке – это же просто кошмар! Где хоть какая-нибудь социальная дистанция? Примите, пожалуйста, меры!» – написала она.

Еще одна местная жительница выразила беспокойство тем, что больницы Крыма далеко не такие вместительные, как в Москве и Петербурге, и прибывающие туристы создают угрозу местным жителям, пишет издание.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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