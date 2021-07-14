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Коронавирус в Крыму

Крымчане продолжают массово заряжаться коронавирусом

10:01 среда, 14 июля 2021
Крымчане продолжают массово заряжаться коронавирусом

фото © pixabay.com

За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 302 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 –среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 случаев завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5536 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 553 человека, выздоровевших за весь период – 46 157 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму резко выросло количество вызовов «скорой помощи». Количество вызовов «скорой помощи» в Крыму выросло на 25% за месяц на фоне увеличения заболеваемости COVID-19.

От коронавируса скончалась 26-летняя жительница Севастополя. По состоянию на 13 июля в Севастополе зарегистрированы 122 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.

В Крыму ввели новые ограничения по COVID-19. Коронавирусные ограничения ужесточили еще в шести регионах Крыма. Соответствующие поправки внесены в указ главы РК о введении в республике режима повышенной готовности.

В Севастополе новый суточный антирекорд по COVID. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 122 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

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