Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Число умерших от коронавируса людей в Крыму перевалило за 1600 ● В Крыму резко выросло количество вызовов «скорой помощи» ● От коронавируса скончалась 26-летняя жительница Севастополя ● В Крыму ввели новые ограничения по COVID-19 ● В Севастополе новый суточный антирекорд по COVID
Крымчане продолжают массово заряжаться коронавирусом
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За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 302 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 –среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 случаев завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5536 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 553 человека, выздоровевших за весь период – 46 157 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму резко выросло количество вызовов «скорой помощи». Количество вызовов «скорой помощи» в Крыму выросло на 25% за месяц на фоне увеличения заболеваемости COVID-19.
От коронавируса скончалась 26-летняя жительница Севастополя. По состоянию на 13 июля в Севастополе зарегистрированы 122 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.
В Крыму ввели новые ограничения по COVID-19. Коронавирусные ограничения ужесточили еще в шести регионах Крыма. Соответствующие поправки внесены в указ главы РК о введении в республике режима повышенной готовности.
В Севастополе новый суточный антирекорд по COVID. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 122 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
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