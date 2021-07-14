Какой сегодня праздник 14 июля

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Сегодня, 14 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают 10 самых разных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День смородины

День смородины отмечается ежегодно 14 июля. Смородина относится к роду растений семейства крыжовниковые. Различают черную, белую и красную смородину. Кроме поедания ягод с куста, из смородины можно сделать варенье, компот, желе, пастилу, мармелад, сиропы и смородиновое вино. Листья и плоды смородины используются для приготовления отваров и чаев, в качестве вкусовой добавки в мясо и рыбу. Многие виды смородины — медоносные растения. Издревле на Руси из смородины готовили брагу.

В славянской мифологии существует такая легенда, которая повествует о том, что Смородина - огненная и кипучая река, отделяющая мир живых от мира мертвых, она является преградой, которую предстоит преодолеть душе человека по дороге в иной мир. Почему река названа смородиной - вкусной и полезной ягодой, можно только догадываться. В шутку можно предположить, что это растение действительно является сильной преградой для того, чтобы перейти в мир иной, так как черная смородина - залог здоровья и долголетия.

День взятия Бастилии во Франция

Ежегодно 14 июля вся Франция празднует национальный праздник Республики — День взятия Бастилии (La Fête Nationale / Bastille Day) или День 14 июля (Le Quatorze Juillet), установленный еще в 1880 году.

Историческое событие, которое стало основанием для учреждения праздника, произошло во время Великой французской революции — в 1789 году восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию — символ королевского деспотизма и освободили семерых заключенных. Это событие считается началом Великой французской революции, а также символом свержения абсолютизма.

Хотя День взятия Бастилии считается национальным праздником Франции, но отмечается он не только в этой стране, но и во всем мире. Осада и взятие Бастилии — одно из грандиозных событий в истории человечества. Оно стало символом достигнутого революционным путем политического освобождения, а само слово «Бастилия» стало нарицательным.

Летние Кузьминки

Народный праздник «Летние Кузьминки» отмечается 14 июля (по старому стилю - 1 июля). В церковном календаре день посвящается памяти мучеников-бессребреников Космы и Дамиана Римских. Другие названия праздника: «Кузьма и Демьян», «День Козьмы и Демьяна», «Бабий праздник», «Женский праздник». Кузьминками день назвали в честь одного из святых, которого почитают в этот день - Космы. Поскольку это имя для наших предков было необычно, они подобрали для названия дня наиболее похожее имя.

Также сегодня, 14 июля, отмечают такие праздники:

- День беспорядка (Pandemonium Day)

- День придумывания 27 слов на букву О

- День макарон с сыром (National Mac and Cheese Day) в США

- День отца в Уругвае

- День ликера «Grand Marnier» (National Grand Marnier Day) в США

- День республики в Ираке

- Церемония омовения реликвий в Мадагаскаре

Сегодня именины празднуют: Иван, Петр, Павел, Константин, Лев, Василий, Кузьма, Никодим, Перпетуя, Ангелина, Демьян, Потит.

Что происходило 14 июля в прошлые годы

1099 - крестоносцы во время 1-го крестового похода 1096-1099 во главе с Готфридом Бульонским осадили Иерусалим и на следующий день заняли его.

1789 - революционно настроенное население берет крепость Бастилию в Париже во время Великой французской революции (сегодня на месте крепости расположена площадь).

1860 - создано главное финансовое учреждение Российской империиГосударственный банк.

1897 - Российская империя официально объявила Воскресенье выходным днем.

1933 - нацисты установили однопартийность в политической системе Германии, тоесть запретили деятельность всех политических партий, кроме собственной.

1941 - советские войска впервые применили боевые машины реактивной артиллерии «Катюша», случилось это во время Второй мировой войны.

1956 - государственное пенсионное обеспечение было введено Верховным Советом СССР.

1964 - известный итальянский актер и певец Адриано Челентано женился на актрисе Клаудии Мори.

1968 - между СССР и США открылись первые коммерческие авиарейсы.

1993 - российский телеканал НТВ, изначально позиционирующий себя как независимый и оппозиционный, прошел регистрацию.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 14 июля. Какие праздники будут завтра?

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