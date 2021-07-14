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Коронавирус в Крыму

Индийский штамм коронавируса стал доминирующим в Крыму и Севастополе

11:42 среда, 14 июля 2021
Индийский штамм коронавируса стал доминирующим в Крыму и Севастополе

фото © Новости Крыма

Индийский штамм коронавируса («Дельта») стал доминирующим в Крыму и Севастополе.

Об этом во время заседания оперштаба по ситуации с COVID-19 в республике сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Установлено, что Крым и Севастополь вошли в число тех регионов, где доминирующее значение имеет вирус индийского штамма «Дельта». Он отличается высокой контагиозностью, начинается с проявления ОРВИ, имеет более короткий инкубационный период. Лица, поступающие в стационар, очень быстро «тяжелеют», – сообщила Пеньковская.

Руководитель управления Роспотребнадзора уточнила, что инкубационный период у уханьского штамма коронавируса составляет 14 дней, а индийского – пять-шесть. «Если критическими днями при уханьском штамме были восьмой-десятый день, то сейчас это пятый-шестой», – добавила она.

По словам Пеньковской, ситуация с распространением коронавируса в Крыму продолжает оставаться нестабильной с тенденцией к значительному росту. Количество случаев заражения вирусом выросло за последние семь дней на 12% по сравнению с рекордной прошлой неделей.

За истекшие 24 часа зафиксирован очередной антирекорд по суточному приросту заражений COVID-19.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 53 178 человек. Выздоровевших за весь период 46 157 человек, скончались 1 615 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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От коронавируса скончалась 26-летняя жительница Севастополя. По состоянию на 13 июля в Севастополе зарегистрированы 122 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.

В Крыму ввели новые ограничения по COVID-19. Коронавирусные ограничения ужесточили еще в шести регионах Крыма. Соответствующие поправки внесены в указ главы РК о введении в республике режима повышенной готовности.

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