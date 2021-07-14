Грозит ли Крыму «кубанская» жара

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В ближайшие дни в Крыму будет сухо и жарко, температура воздуха будет постепенно повышаться, однако столбики термометров пока не достигнут высоких показателей Краснодарского края.

Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.

На Кубани на ближайшие три дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары, по прогнозам синоптиков воздух прогреется до 39 градусов тепла. В Крыму же в эти дни будет максимум +34. А вот в выходные синоптики прогнозируют повышение температуры.

«В последующие сутки и до конца недели под влиянием антициклона и тропической воздушной массы на полуострове будет сухо и жарко. Ночная температура воздуха не изменится, а дневная постепенно повысится на 2-3 градуса», - отмечается в комментарии синоптика.

На данный момент Крымский гидрометцентр прогнозирует в субботу и воскресенье до +38 градусов. При этом будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с. Осадков не ожидается. В связи с надвигающейся жарой МЧС просит жителей и гостей полуострова соблюдать правила личной и пожарной безопасности. И напоминает, что с 30 апреля в Крыму установлен особый противопожарный режим, а также введен запрет на посещение лесов и горно-лесной местности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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