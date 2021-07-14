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Коронавирус в Крыму

Аксенов о масках в транспорте: «Это катастрофа»

16:51 среда, 14 июля 2021
Аксенов о масках в транспорте: «Это катастрофа»

фото © t-l.ru

Отчеты муниципальных властей республики об отсутствии массовых нарушений масочного режима в общественном транспорте являются ложью.

Маски используют не более 10% пассажиров, заявил сегодня на оперативном штабе по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции глава Крыма Сергей Аксенов.

«Данные муниципального контроля не отражают истинную картину положения вещей соблюдения масочного режима. По результатам муниципального контроля на транспорте, в целом по Республике Крым выявлено всего порядка 50 нарушений из общего количества проведенных рейдовых проверок на транспорте более 800», – доложила Аксенову глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Аксенов назвал это катастрофой.

«Это ложь, вы же сами понимаете, – заявил глава республики. – Я каждый день езжу по городу. Не надо проверять, остановились с автобусом, троллейбусом, большинство в салоне находящихся пассажиров находится без масок. По моим ощущениям, масок до 10% всего. Поэтому, сто процентов, это – ложь. Если подписывали главы администраций, то они – соучастники этой лжи. Так быть не должно».

Глава республики добавил, что сегодня будет проведено специальное совещание по мерам соблюдения противоэпидемических мер в общественном транспорте в городах и районах Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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