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Коронавирус в Крыму

86 процентов крымчан все еще не привиты от коронавируса

12:12 среда, 14 июля 2021

Вакцинацию от коронавируса двумя компонентами с начала прививочной кампании прошли около 14% жителей Республики Крым.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения региона, которые озвучил глава ведомства Александр Остапенко.

«Вакцинировано первым этапом 374 758 человек, вакцинировано вторым этапом – 280 086 человек», – сообщил министр сегодня на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу.

В Республике Крым проживает более 1,96 млн человек.

Всего в республику поступило 394 818 доз вакцины. В запасе на сегодняшний день остается 20 462 дозы вакцины. В Крыму действует 127 пунктов вакцинации, включая мобильные пункты в торговых центрах и на набережных.

Вакцинация медперсонала началась в Крыму 15 декабря. Массовая прививочная кампания среди всего населения стартовала 18 января. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане продолжают массово заряжаться коронавирусом. За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции.

Число умерших от коронавируса людей в Крыму перевалило за 1600. Суточный прирост COVID-инфицированных людей в регионе по-прежнему высок.

В Крыму резко выросло количество вызовов «скорой помощи». Количество вызовов «скорой помощи» в Крыму выросло на 25% за месяц на фоне увеличения заболеваемости COVID-19.

От коронавируса скончалась 26-летняя жительница Севастополя. По состоянию на 13 июля в Севастополе зарегистрированы 122 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.

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