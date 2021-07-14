Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Индийский штамм коронавируса стал доминирующим в Крыму и Севастополе ● В Крыму отменили массовое празднование Курбан-байрама ● В Крыму отменяют все развлекательные мероприятия ● Крымчане продолжают массово заряжаться коронавирусом ● Число умерших от коронавируса людей в Крыму перевалило за 1600
86 процентов крымчан все еще не привиты от коронавируса
Вакцинацию от коронавируса двумя компонентами с начала прививочной кампании прошли около 14% жителей Республики Крым.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения региона, которые озвучил глава ведомства Александр Остапенко.
«Вакцинировано первым этапом 374 758 человек, вакцинировано вторым этапом – 280 086 человек», – сообщил министр сегодня на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу.
В Республике Крым проживает более 1,96 млн человек.
Всего в республику поступило 394 818 доз вакцины. В запасе на сегодняшний день остается 20 462 дозы вакцины. В Крыму действует 127 пунктов вакцинации, включая мобильные пункты в торговых центрах и на набережных.
Вакцинация медперсонала началась в Крыму 15 декабря. Массовая прививочная кампания среди всего населения стартовала 18 января.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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