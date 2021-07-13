За шесть лет у женщины три раза пытались отобрать участок в Крыму

Шесть лет прокуратура и администрация Ялты, что на южном побережье Крыма, пытались лишить права собственности владелицу видового земельного участка.

Все началось с того, что в 2008 году Карина Сергеева (имя изменено) получила от государства земельный участок для строительства дома в Ялте. Право на бесплатное получение земли было гарантировано каждому гражданину Украины и многие таким правом воспользовались, сообщили специалисты юридической компании «Прецедент консалтинг».

Напомним, до 20 марта 2021 года иностранцы имели полное право владеть недвижимостью на территории Крымского полуострова. На сегодня действуют новые правила — власти не стали разрывать принцип единства судьбы.

Однако после появления высокопоставленного соседа, в 2015 году прокурор Ялты опротестовал предоставление земельного участка для строительства жилого дома, а администрация с ним сразу согласилась и самостоятельно отменила решение, выданное городским Советом в 2008 году.

«И по законодательству Украины, и по законодательству Российской Федерации, администрация не вправе отменять свои решения, если на их основании уже возникло право собственности», — заявили юристы «Прецедент консалтинг» и доказали это в апелляционном суде, который сделал вывод о незаконности требований и действий администрации Ялты.

Проиграв судебный спор, администрация не остановилась и в 2019 году снова пошла в суд — теперь уже требуя признания права собственности отсутствующим. Однако проиграли — право собственности сохранилось за землевладелицей.

Суд также взыскал с муниципального органа понесенные женщиной судебные издержки.

В 2020 году к вопросу подключился прокурор Ялты, который переписал содержание исков администрации и просил суд истребовать землю.

«Неоднократные изменения требований, попытка инициировать параллельные процессы — законными требования прокурора не сделали», — отметили наши собеседники.

12 мая 2020 года Верховный суд Республики Крым отказал в удовлетворении требований прокурора и уже в третий раз подтвердил законность владения земельным участком, заявили юристы.

В ответе на запрос в прокуратуре Крыма ответили, что «апелляционным определением Верховного суда РК от 12 апреля 2021 года оставлено без изменений решение суда первой инстанции, которым отказано в удовлетворении исковых требований прокуратуры об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения».

Сейчас у земельного участка уже третий собственник — гражданка РФ, которая ожидает от Госкомрегистра регистрации права собственности на земельный участок.

В прокуратуре уточнили, что в 2020 году судами рассмотрено и удовлетворено 49 исковых заявлений прокуроров, основаниями для предъявления которых послужили выявленные нарушения законодательства в сфере земельных правоотношений.

В тексте использованы материалы: Форпост

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