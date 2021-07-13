Власть
За махинации с мигрантами жительнице Севастополя грозит срок
В Севастополе полицейские обнаружили женщину, которая фиктивно поставила на миграционный учет трех иностранцев.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.
По данным ведомства, 40-летняя местная жительница предоставила заведомо ложные сведения и поставила на учет по месту пребывания трех граждан иностранного государства, при этом зная, что проживать в ее квартире они не будут.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Ей грозит до трех лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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