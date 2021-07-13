Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +29
море +24

Власть

За махинации с мигрантами жительнице Севастополя грозит срок

В Севастополе полицейские обнаружили женщину, которая фиктивно поставила на миграционный учет трех иностранцев.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

По данным ведомства, 40-летняя местная жительница предоставила заведомо ложные сведения и поставила на учет по месту пребывания трех граждан иностранного государства, при этом зная, что проживать в ее квартире они не будут.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Ей грозит до трех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Предприятие заплатило 17 млн рублей за ущерб природе Крыма. Одно из предприятий по утилизации отходов в Белогорском районе осуществляло выброс вредных веществ в атмосферу, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Крыма.

В ФСБ сообщили, что задержали в Севастополе подпольного оружейника. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с севастопольскими правоохранителями задержали 36-летнего мужчину, который «подпольно изготавливал оружие и боеприпасы».

Путин поддержал создание казачьих дружин при Росгвардии. Идею создания в составе Росгвардии отдельных казачьих подразделений поддержал президент России Владимир Путин.

Суд Севастополя запретил хаму строить дом рядом с культурным наследием. Нахимовский суд Севастополя принял обеспечительные меры по запрету строительства на земельном участке по ул. Макарова, 16, до рассмотрения иска прокуратуры по существу.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - 369 новых заражений

В Крыму - 369 новых заражений

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 369 случаев новой коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Потоп в Крыму
Власти объявили, что воду в Ялте можно пить без кипячения

Власти объявили, что воду в Ялте можно пить без кипячения

Ограничения по использованию водопроводной воде в ялтинском регионе сняты.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе привились 100 тысяч человек

В Севастополе привились 100 тысяч человек

По состоянию на 12 июля в Севастополе зарегистрированы 120 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации