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Потоп в Крыму

Ялтинцев, пострадавшим от потопа, целый месяц разрешат не платить за воду

08:46 вторник, 13 июля 2021
Ялта
Ялтинцев, пострадавшим от потопа, целый месяц разрешат не платить за воду

фото © Новости Крыма

Жителей Ялты, пострадавших в результате наводнения, освободят от платы за воду. Как сообщает администрация города, в период с 1 по 31 июля им бесплатно предоставляются услуги по водоснабжению и водоотведению.

Для этого необходимо до понедельника, 19 июля, подать заявление в произвольной форме «об оказании благотворительной помощи в форме безвозмездного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в период с 1 июля 2021 года по 31 июля 2021 года». В заявлении необходимо указать ФИО, адрес, лицевой счет и номер телефона.

Направить заявление можно по электронной почте vkh-yalta@mail.ru , почтой по адресу: 298612, РК, г. Ялта, ул. Кривошты, 27 или лично принести в абонентскую службу по адресу: ул. Макаренко, д. 8А.

 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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