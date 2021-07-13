Потоп в Крыму
Развитие сюжета: В Крымских реках продолжают вылавливать унесенные наводнением авто ● В Ялтинском заповеднике подсчитали ущерб от недавнего паводка ● Ливни и грозы обрушатся на Крым: объявлено штормовое предупреждение ● Крым накроют ливни с градом - объявлено штормовое предупреждение ● Крымчанам придется доказывать факт проживания в зоне подтопления через суд
Ялтинцев, пострадавшим от потопа, целый месяц разрешат не платить за воду
фото © Новости Крыма
Жителей Ялты, пострадавших в результате наводнения, освободят от платы за воду. Как сообщает администрация города, в период с 1 по 31 июля им бесплатно предоставляются услуги по водоснабжению и водоотведению.
Для этого необходимо до понедельника, 19 июля, подать заявление в произвольной форме «об оказании благотворительной помощи в форме безвозмездного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в период с 1 июля 2021 года по 31 июля 2021 года». В заявлении необходимо указать ФИО, адрес, лицевой счет и номер телефона.
Направить заявление можно по электронной почте vkh-yalta@mail.ru , почтой по адресу: 298612, РК, г. Ялта, ул. Кривошты, 27 или лично принести в абонентскую службу по адресу: ул. Макаренко, д. 8А.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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