Выращивавший коноплю крымчанин за взятку следствию пойдет под суд

Житель Советского района Крыма сядет на скамью подсудимых за покушение на дачу крупной взятки должностному лицу из правоохранительных органов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.

Мужчина был задержан в сентябре 2020 года, когда правоохранители в Нижнегорском районе Крыма обнаружили вырощенную им плантацию конопли - несколько десятков кустов он заботливо разместил в русле засохшего канала.

Злоумышленник решил откупиться и предложил взятку начальнику отделения уголовного розыска, который лично выезжал на место.

«Мужчина предложил 7650 долларов США, что на момент совершения преступления в переводе на российский рубль согласно курсу валют Центрального банка Российской Федерации составило чуть выше 570 тысяч рублей. Деньги взяткодатель положил в отсек у коробки передач служебного автомобиля. Сотрудник полиции ответил отказом, сообщив о склонении к коррупционному преступлению в следственные органы», - пояснили в пресс-службе Следкома.

В результате, злополучный «садовник» все-таки заработал уголовное дело за покушение на дачу взятки. Материалы дела после завершения расследования были направлены в прокуратуру Республики Крым. Там, как сообщила старший помощник прокурора региона Дарья Бирюк, обвинительное заключение утвердили.

«С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу», - сообщили в прокуратуре.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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