Власти Симферополя объяснили, почему на площади Куйбышева не ведется благоустройство

Работы по благоустройству площади Куйбышева в Симферополе были приостановлены из-за незавершенных судебных процессов.

Об этом рассказал глава администрации города Валентин Демидов.

«На площади Куйбышева есть незаконно построенный объект, который необходимо демонтировать. Сделать это можно только после получения окончательного решения суда, который назначен на август. После вынесения решения, есть процедуры предупреждения собственников и другие», - пояснил Демидов.

Он отметил, этот момент учтен в установленных сроках, работы будут ускорены при получении решения суда.

«Мы изначально установили срок сдачи 1 октября. Как только будет вынесено решение и проведен демонтаж, подрядчик возобновит работы и ускорит темпы. Планируем, что объект сдадим в срок», - сказал глава администрации.

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