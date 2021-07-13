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Власть

Власти Симферополя объяснили, почему на площади Куйбышева не ведется благоустройство

Работы по благоустройству площади Куйбышева в Симферополе были приостановлены из-за незавершенных судебных процессов.

Об этом рассказал глава администрации города Валентин Демидов.

«На площади Куйбышева есть незаконно построенный объект, который необходимо демонтировать. Сделать это можно только после получения окончательного решения суда, который назначен на август. После вынесения решения, есть процедуры предупреждения собственников и другие», - пояснил Демидов.

Он отметил, этот момент учтен в установленных сроках, работы будут ускорены при получении решения суда.

«Мы изначально установили срок сдачи 1 октября. Как только будет вынесено решение и проведен демонтаж, подрядчик возобновит работы и ускорит темпы. Планируем, что объект сдадим в срок», - сказал глава администрации.

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Ялтинцев, пострадавшим от потопа, целый месяц разрешат не платить за воду. Жителей Ялты, пострадавших в результате наводнения, освободят от платы за воду. Как сообщает администрация города, в период с 1 по 31 июля им бесплатно предоставляются услуги по водоснабжению и водоотведению.

Крыму не хватает качественной питьевой воды. Сильный износ систем водоснабжения в некоторых регионах Южного федерального округа приводит к тому, что сейчас там не хватает качественной питьевой воды.

Крымчанам предложили отказаться от бумажных квитанций за электроэнергию. Жители Крыма могут отказаться от бумажных квитанций за электроэнергию в пользу электронных счетов.

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