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Власти объявили, что воду в Ялте можно пить без кипячения

12:18 вторник, 13 июля 2021
Ялта
Власти объявили, что воду в Ялте можно пить без кипячения

фото © Новости Крыма

Ограничения по использованию водопроводной воде в ялтинском регионе сняты.

Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

«Любые ограничения, связанные с кипячением воды и прочим, с сегодняшнего дня на территории Большой Ялты сняты. Она хорошего качества и уже не требует кипячения», – подчеркнула Павленко в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.

В связи с этим она попросила руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую рассмотреть вопрос об отмене требований к общепиту работать только с одноразовой посудой и «разрешить перейти на нормальную посуду».

Градоначальница также поблагодарила предпринимателей Ялты, которые прошли иммунизацию по гепатиту А «очень активно и быстро». «Надеюсь, что ялтинский бизнес точно так же будет работать и впредь по прививкам против ковида», – выразила уверенность Павленко.

Она также сообщила, что в Ялте продолжается чистка рек, причем даже в ночное время «Работы шумные, но очень прошу отнестись с пониманием – совсем скоро мы их завершим», – пообещала глава администрации города.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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