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В Ялте 17 пляжей остаются закрытыми для купания

10:17 вторник, 13 июля 2021
Ялта
В Ялте 17 пляжей остаются закрытыми для купания

фото © iz.ru

В пострадавшей от наводнения Большой Ялте остаются закрытыми для купания еще 17 пляжей, сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧС.

«На сегодняшний день у нас остаются закрытыми восемь пляжей в центральной части Ялты и девять пляжей в Кореизе. По всем остальным пляжам операштаб в Ялте может принимать соответствующие решения по их открытию», – сказала Пеньковская.

Она добавила, что решение об открытии остающихся закрытыми пляжей будет приниматься на основании проб воды, которые будут взяты после обследования водолазами морского дна. 

Кроме того, по просьбе властей Ялты Роспотребнадзор отменил требование к заведениям общепита работать с использованием одноразовой посуды.

Глава администрации города Янина Павленко в свою очередь сообщила, что жителям и гостям Ялты разрешено употреблять в пищу воду из-под крана.

«Роспотребнадзор дал нам сегодня информацию о том, что вода в централизованном водоснабжении очень хорошего качества, ее можно употреблять в пищу», – сказала она.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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