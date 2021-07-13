Происшествия
В Симферополе задержали мошенника, предлагавшего водительские права без госэкзамена
Мошенником оказался 63-летний ранее судимый за кражу житель Симферопольского района.
Именно он предложил 33-летнему жителю одного сел района помощь в оформлении водительского удостоверения, получив за это 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Выяснилось, что злоумышленник, находясь на одной из автозаправок города, получил от 33-летнего мужчины денежные средства для якобы решения вопроса о получении водительского удостоверения. Потерпевший по своей наивности был уверен, что это возможно сделать неофициально, без сдачи госэкзамена. Полицейским он сообщил, что злоумышленник до настоящего времени свои обязательства не выполнил, а деньги не вернул», — рассказали в пресс-службе.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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