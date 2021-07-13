Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +28
море +24

Происшествия

В Симферополе задержали мошенника, предлагавшего водительские права без госэкзамена

14:27 вторник, 13 июля 2021

Мошенником оказался 63-летний ранее судимый за кражу житель Симферопольского района.

 Именно он предложил 33-летнему жителю одного сел района помощь в оформлении водительского удостоверения, получив за это 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Выяснилось, что злоумышленник, находясь на одной из автозаправок города, получил от 33-летнего мужчины денежные средства для якобы решения вопроса о получении водительского удостоверения. Потерпевший по своей наивности был уверен, что это возможно сделать неофициально, без сдачи госэкзамена. Полицейским он сообщил, что злоумышленник до настоящего времени свои обязательства не выполнил, а деньги не вернул», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе поймали воровку денег из банкомата. В отдел полиции Симферополя, поступило заявление от местной жительницы, в котором та рассказала, что в терминале банка при попытке снять денежных средства на табло банкомата высветилась надпись «денег нет».

Три типа севастопольских краж, которые правоохранители раскрывают особенно успешно. Чуть ли не ежедневно появляются сообщения о том как кто-то воспользовался найденной вещью (банковской картой, кошельком, сумкой, телефоном) и после этого попал под уголовное преследование.

Россиянка забронировала номер в санатории в Крыму, ее обманули на 63 тысячи рублей. Жительница Ижевска решила этим летом отдохнуть в Крыму. Она выбрала номер в понравившимся ей санатории и перевела на его счет 63 000 рублей.

В Крыму водитель и пассажир маршрутки помогли поймать грабителя. В Саках сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже, правоохранителям помогли в этом водитель городского автобуса и один из пассажиров, сообщили в МВД Крыма.

Коронавирус в Крыму
В Крыму ввели новые ограничения по COVID-19

В Крыму ввели новые ограничения по COVID-19

Коронавирусные ограничения ужесточили еще в шести регионах Крыма. Соответствующие поправки внесены в указ главы РК о введении в республике режима повышенной готовности.

Происшествия
Трое пранкеров в Севастополе случайно похитили человека

Трое пранкеров в Севастополе случайно похитили человека

Трое жителей Севастополя хотели разыграть похищение своего знакомого, но случайно увезли не того человека. Сотрудникам полиции пришлось реагировать на сообщение очевидцев, которые увидели на пляже в Учкуевки мужчин с предметами, похожими на оружие.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - 369 новых заражений

В Крыму - 369 новых заражений

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 369 случаев новой коронавирусной инфекции.

Потоп в Крыму
В Ялте 17 пляжей остаются закрытыми для купания

В Ялте 17 пляжей остаются закрытыми для купания

В пострадавшей от наводнения Большой Ялте остаются закрытыми для купания еще 17 пляжей, сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧС.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации