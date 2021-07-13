В Севастополе в шутку попытались продать «лох-терьера» за полмиллиона

В Севастополе вроде бы шуточное объявление о продаже четвероногого друга вызвало резонанс среди пользователей соцсети «ВКонтакте». Горожане не оценили юмор автора поста и пожалели несчастное животное.

Как следует из объявления, владелец решил продать довольно взрослого пса породы буро-сизый ретривер или, по его определению, «лох-терьера». Судя по описанию, достоинств у собаки просто не счесть, а потому и стоимость впечатляющая — 500 тысяч рублей.

Как утверждает хозяин пса, решившись на дорогостоящее приобретение, покупатель получит отвратительного сторожа и еще худшего друга, поскольку, несмотря на грозный вид и большую пасть, опасаться его стоит только блохам, живущим на филейной части животного. Нападает пес только на тех, кто его боится, а половину боев с уступающими в размерах сородичами проиграл.

Из явных достоинств животного, уточняет автор объявления, — отличное знание всех команд и даже Устава ВС РФ.

Правда, ничего из этого собака не выполняет.

Зато с документами все в порядке — пес привит, есть «паспорт, загранпаспорт и диплом станочника».

Учитывая вышеизложенное, владелец собаки готов немного уступить в цене, но исключительно «при виде денег», и даже рассмотреть варианты обмена животного на недвижимость.

Пользователи соцсети «ВКонтакте», где были размещены скрины с текстом объявления, довольно негативно отнеслись к такой попытке пошутить.

Собаку с «добрыми глазами», в которых «вселенская тоска и одиночество», горожане дружно пожалели, а вот на голову автора свалился праведный гнев всех любителей животных.

Претензии пользователей к хозяину пса начинались с того, что он «друга меняет на рубли» и заканчивались странным юмором.

В тексте использованы материалы: Форпост

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