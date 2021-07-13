В Севастополе новый суточный антирекорд по COVID

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 122 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Ранее рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 в Севастополе за весь период пандемии составил 121 и был зафиксирован дважды: пятого и одиннадцатого июля.

Сообщается, что 138 человек выписаны с выздоровлением, четверо пациентов скончались. Всего в городе с начала пандемии выявлено 18 161 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 15 797 пациентов выздоровели, 783 человека умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму у двоих человек подозревают лихорадку Западного Нила. Лихорадку Западного Нила подозревают в Джанкойском районе, две пробы крови взяты на исследование.

В Севастополе привились 100 тысяч человек. По состоянию на 12 июля в Севастополе зарегистрированы 120 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.

Ночные ковидные ограничения могут смягчить в Крыму. Сергей Аксенов назвал условия, при выполнении которых власти смягчат ограничения для работы бизнеса в ночное время.

Все плохо: Крым снова побил рекорд по суточным заражениям. За 11 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 371 случай коронавирусной инфекции, что является абсолютным рекордом.