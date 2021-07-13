Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму - 369 новых заражений ● В Севастополе привились 100 тысяч человек ● Ночные ковидные ограничения могут смягчить в Крыму ● Все плохо: Крым снова побил рекорд по суточным заражениям ● В Крыму развернут дополнительные койки для больных коронавирусом
В Севастополе новый суточный антирекорд по COVID
В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 122 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Ранее рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 в Севастополе за весь период пандемии составил 121 и был зафиксирован дважды: пятого и одиннадцатого июля.
Сообщается, что 138 человек выписаны с выздоровлением, четверо пациентов скончались. Всего в городе с начала пандемии выявлено 18 161 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 15 797 пациентов выздоровели, 783 человека умерли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму у двоих человек подозревают лихорадку Западного Нила. Лихорадку Западного Нила подозревают в Джанкойском районе, две пробы крови взяты на исследование.
В Севастополе привились 100 тысяч человек. По состоянию на 12 июля в Севастополе зарегистрированы 120 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.
Ночные ковидные ограничения могут смягчить в Крыму. Сергей Аксенов назвал условия, при выполнении которых власти смягчат ограничения для работы бизнеса в ночное время.
Все плохо: Крым снова побил рекорд по суточным заражениям. За 11 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 371 случай коронавирусной инфекции, что является абсолютным рекордом.
В Крыму - 369 новых заражений
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 369 случаев новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Власти объявили, что воду в Ялте можно пить без кипячения
Ограничения по использованию водопроводной воде в ялтинском регионе сняты.
Крым накроют ливни с градом - объявлено штормовое предупреждение
Сильные ливни с градом и шквалистым ветром в ближайшие часы прогнозируют в Крыму.
вчера
В Севастополе привились 100 тысяч человек
По состоянию на 12 июля в Севастополе зарегистрированы 120 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.