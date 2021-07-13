В Крыму ввели новые ограничения по COVID-19

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Коронавирусные ограничения ужесточили еще в шести регионах Крыма. Соответствующие поправки внесены в указ главы РК о введении в республике режима повышенной готовности.

В частности, наряду с ранее попавшими под ограничения Симферополем, Симферопольским районом, Алуштой и Ялтой усиленные меры действуют отныне в Феодосии, Судаке, Джанкое, Джанкойском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе.

В указанных 10 регионах запрещена работа ночных клубов, дискотек, караоке, кальянных, концертных и танцевальных залов. Исключение составляют только мероприятия, организованные Крымской государственной филармонией, Симферопольским цирком имени Б.Н. Тезикова и Крымским концертным сообществом.

При этом вместимость кинотеатров, театров, залов в цирках и филармонии ограничили 50%.

Также под запрет попадают все городские массовые мероприятия. Аттракционы, аквапарки, развлекательные центры должны проводить генеральную уборку и дезинфекцию дважды в неделю, по средам и воскресеньям, и в эти дни они их работа запрещена.

Кром того, в перечисленных десяти регионах в торговых центрах запрещена работа фудкортов и островков питания. Они могут осуществлять продажу на вынос или же доставку.

Новая редакция указа корректирует правила въезда для россиян, вернувшихся из-за границы через крымские пункты пропуска. Так, при пересечении госграницы им предстоит заполнить анкету прибывающего на территорию РФ с территории иностранного государства. При этом до прибытия в страну необходимо заполнить такую анкету в электронном виде на сайте Госуслуг. Далее в течение трех календарных дней со дня прибытия россиянам необходимо пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования они обязаны соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

При наличии вакцинации против COVID-19 (в течение последнего года) или сведений о перенесенном заболевании (за последние полгода) граждане освобождаются от необходимости сдавать тест. Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации необходимо в обязательном порядке размещать на портале Госуслуг.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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