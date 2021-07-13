В Крыму у двоих человек подозревают лихорадку Западного Нила

Лихорадку Западного Нила подозревают в Джанкойском районе, две пробы крови взяты на исследование.

Об этом сообщил начальник территориального отдела по Джанкойскому району МУ Роспотребнадзора по РК и Севастополю Денис Смирнов.

«По Джанкойскому району случаи пока лабораторно не подтверждены, две сыворотки крови доставлены в лабораторию на исследование и только после того, как диагноз будет подтвержден, можно будет говорить, что заболевание имеет место. Но, тем не менее, даже по предварительному диагнозу службой приняты все необходимые меры», - рассказал Смирнов.

По словам специалиста, энтомологи провели обследование территорий с отбором проб на анализ. На данный момент результаты исследований биотопов отрицательные. Кроме того, на территории района были предприняты меры по проведению дезинсекции.

«Были приняты решения о проведении дезинсекции водоемов, заболоченных территорий, а также образовательных заведений и территорий возле многоквартирных домов. Также были даны поручения о проведении окосов травы», - добавил Смирнов.

В Роспотребнадзоре уточнили, что лихорадка Западного Нила — острое трансмиссивное инфекционное заболевание. Она передается через укусы комаров и клещей. Против лихорадки Западного Нила нет ни вакцины, ни профилактики.

Неспецифические меры профилактики сводятся к предупреждению укусов комаров и присасывания клещей, а также к их раннему удалению.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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