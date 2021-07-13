В Крыму снимают телесериал про войну в Сирии

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Окрестности популярного курортного города Феодосия на юго-востоке Крыма в очередной раз стали площадкой для съемок фильма на тему Сирии.

Кинематографисты считают, что крымские пейзажи напоминают местность на восточном побережье Средиземного моря. Пару лет тому назад здесь уже колесил на боевом вездеходе Гоша Куценко. Этим летом здесь снимают сюжеты для телевизионного сериала «Русская жена», — передает КП-Крым.

— Главная героиня рискнет всем ради спасения мужа и сына, — такой пост появился на Facebook в паблике «Телеканал Россия 1». В новой остросюжетной драме «Русская жена» режиссера Сергея Пикалова главные роли исполнят Карина Андоленко, Юрий Чурсин и известный сербский актер Иван Босильчич.

По задумке сценариста действия телесериала разворачивается во время гражданской войны в Сирии. Идет 2015-ый год. Славянка Алина и ее муж, сириец Камиль, в мире и согласии живут в Дамаске, воспитывая двоих детей – сына и дочь. Но в интернациональную семью приходит беда – однажды муж и сын Алины бесследно исчезают.

Русская жена, которая как известно, «В беде — не сробеет,- спасет. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет» решается на визит в лагерь сирийских боевиков.

— Как снимается кино. В Крыму проходят съемки второго блока остросюжетной драмы. Проект «Русская жена», — такой пост сопровождает фото, которые появились в соцсети.Пользователи соцсети живо отреагировали на новость: «Какие колоритные персонажи…»; «Бармалеи как на подбор»; «Тот, что в зеленом берете видимо русскую жену украл, а теперь не знает, как ее обратно вернуть».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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